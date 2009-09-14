Яценюк о бесплатной медицине, справедливости и крысах в больнице

Народный депутат Украины, лидер «Фронта перемен» Арсений ЯЦЕНЮК считает, что в Украине должна быть бюджетная медицина.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Фронта перемен», об этом он сказал во время «прямой линии» в газете «Комсомольская правда в Украине».

А.ЯЦЕНЮК предложил “оставить не бесплатную, а бюджетную медицину”. По его словам, бюджетная медицина может быть дополнена страховой, но “страховая медицина не может стать единственным выходом из ситуации”.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что “бесплатная медицина должна быть в сфере так называемых ургентных услуг, как, например, «скорая помощь». По его словам, также должен существовать дополнительный перечень медицинских услуг, которые оказываются исключительно бесплатно. Лидер “Фронта перемен” отметил, что должно быть две категории пациентов. В частности, по его словам, полный комплекс медицинских услуг бесплатно должны получать люди, которые не могут за себя заплатить, то есть люди с низким доходом. Другая категория, в частности члены парламента, должны платить за услуги, кроме ургентной помощи, которая должен предоставляться бесплатно, сказал А.ЯЦЕНЮК. “Это принцип социальной справедливости, когда тот, кто богаче, платит за того, кто беднее», - отметил лидер “Фронта перемен”.

А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что “нынешняя система финансирования медицины в Украине бессмысленна - «сколько денег в медицину ни давай – все их растащат». По его словам, «нужно финансировать непосредственно услугу, которая форматируется так называемым медицинским стандартом и протоколом: есть заболевание, под это заболевание прописывается рецептура, медицинские препараты и количество дней и человеко-часов, которые необходимы для того, чтобы вылечить этого человека. Так и получаем стоимость этой услуги», - добавил он.

А.ЯЦЕНЮК также отметил необходимость оптимизации сети в медицинской сфере. При этом он сказал, что речь не идет о закрытии больниц. “Просто больницы должны быть больницами, а не заводами, где по коридорам только крысы бегают, а денег хватает только на одно - заплатить за отопление”, - добавил он. По его словам, речь идет о “компактных новых больничных учреждениях, которые создаются с учетом количества населения, соответствующего достоверного количества больных и тех медицинских услуг, которые мы можем обеспечить».