Кабмин утвердил проект бюджета на 2010 год

Кабинет министров Украины утвердил проект Государственного бюджета на 2010 год.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на внеочередном заседании Кабмина.

Как передает корреспондент УНИАН, исполняющий обязанности министра финансов Игорь УМАНСКИЙ после заседания Кабмина на брифинге сообщил журналистам, что после утверждения проекта Госбюджета основные его показатели остались на прежнем уровне, однако, документ будет отредактирован с учетом результатов сегодняшнего обсуждения, в частности, будет уточнено перераспределение средств.

«Основные показатели Министерство финансов не изменяло, поэтому общий баланс и подходы мы оставили такими, которые презентовали (12 сентября - УНИАН)», - сказал И.УМАНСКИЙ.

Он отметил, что расходы бюджета в 2010 году составят 324 млрд. грн., объем предоставления кредитов - почти 12 млрд. грн. и 4,5 млрд. грн. – объем возвращения кредитов.

Доходная часть Госбюджета будет на уровне почти 285 млрд. грн., дефицит – 46,7 млрд. грн. (3,97% ВВП).

И.УМАНСКИЙ отметил, что размер доходов и дефицита пересматриваться не будут.

Вместе с этим И.УМАНСКИЙ отметил, что Минфин увеличил объем внутренних заимствований на 16 млрд. грн. - до 120 млрд. грн.

Это, по его словам, было сделано с учетом проведения капитализации и рефинансирования банков, а также пополнения фонда гарантирования вкладов.

Как сообщал УНИАН, 12 сентября Кабинет министров Украины рассмотрел проект закона Украины о Государственном бюджете Украины на 2010 год. Доходы Госбюджета Украины на 2010 год определены на уровне 284,841 млрд. грн., в том числе, доходы общего фонда - 219,154 млрд. грн. Расходы Государственного бюджета на 2010 год предлагается установить на уровне 322,963 млрд. грн. В том числе, расходы общего фонда - 237,347 млрд. грн., специального фонда - 85,615 млрд. грн.

В документе предусмотрено установить граничный размер дефицита Госбюджета на 2010 год в сумме 46,748 млрд. грн., в том числе граничный дефицит общего фонда 24,814 млрд. грн.

Согласно Бюджетному кодексу, бюджет на следующий год должен быть внесен правительством в Верховную Раду до 15 сентября.