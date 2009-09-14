Из Тернополя выдворили 20 фур с сомнительными арбузами и дынями

Тернопольская мэрия добилась вывоза из города 20 фур с бахчевыми культурами сомнительного происхождения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня на пресс-конференции первый заместитель городского председателя Елена ЛАКОМАЯ.

По ее словам, на товар, который пытались продавать и продавали из этих фур, никто не предоставлял никаких документов.

“Мы не могли даже проверить качество этих культур, поскольку официально взять продукцию на анализы санстанция может только у субъекта предпринимательской деятельности. Если же торгует обычное лицо, не имеющее устава предпринимателя, то по закону, повлиять на него могут только правоохранительные органы”, - заметила Е.ЛАКОМАЯ.

По ее словам, добиться выезда 20 двадцатитонных фур с сомнительной продукцией мэрии удалось с помощью работников городской Госавтоинспекции. “При этом немало угроз получили как представители контролирующих органов, так и правоохранители”, - сказала Е.ЛАКОМАЯ.

По ее подсчетам, в целом в городе не допустили продажи сомнительных бахчевых культур ориентировочно на 0,5 млн. грн. Судя по отсутствию документов на арбузы и дыни, она не исключает, что партия бахчевых культур, привезенная в Тернополь, была или украденная, или же содержала завышенное содержание нитратов.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в городской санэпидемстанции, 66% зарегистрированных случаев острых кишечных инфекций в Тернополе в августе пришлось на отравление бахчевыми культурами. В целом количество случаев острых кишечных инфекций за 8 месяцев этого года по сравнению с прошлым годом увеличилось на 31,5%. Если в 2008 году было зафиксировано 152 случая, то в этом году - 199. Причем в июле из 31 зарегистрированного обращения в 16 случаях причинами отравления стали бахчевые культуры, купленные на стихийных рынках. А в августе бахчевыми культурами отравились 18 из 27 лиц, которые обратились за помощью с острыми кишечными инфекциями.