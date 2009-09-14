Погода на завтра

Во вторник, 15 сентября, в Украине будет тепло, кое-где – небольшие дожди.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, завтра на территории страны будет наблюдаться переменная облачность. Без существенных осадков, только в северных и центральных областях местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 5-12 м/с.

Температура ночью - 10-15°, на побережье морей - до 18°; днем - 20-25°, в южной части и в Закарпатье - до 27°; в Карпатах ночью - 5-10° тепла, днем - 12-17°.

В Киевской области переменная облачность. Местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура по области ночью - 10-15°, днем - 20-25°.

В Киеве переменная облачность. Местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью - 13-15°, днем - 22-24°.

14 сентября температура воды в Черном и Азовском морях - 20-22°, в Днепре возле Киева - 20°.