Зварич боится, что его запроторят в сумасшедший дом

Экс-председатель Львовского административного апелляционного суда Игорь ЗВАРИЧ заявляет, что следователи Генеральной прокуратуры Украины грозятся поместить его в психиатрическую больницу.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь адвокатов экс-судьи И.ЗВАРИЧА Татьяна ТУРЧИНА.

По ее словам, И.ЗВАРИЧ обратился с заявлением к генеральному прокурору Украины Александру МЕДВЕДЬКО, в котором отмечает, что сотрудники ведомства намекают на его неадекватность.

«От представителей Генеральной прокуратуры Украины, следователей, руководителей следствия мне начинают поступать угрозы в моей неадекватности восприятия действительности, возможных психических расстройствах и необходимости в лечении. Могу сознательно руководить только своими действиями, сознательный того, что Вы или Ваши следователи по указанию Президента Украины В.ЮЩЕНКО в любой момент могут «спрятать» меня в психиатрическую больницу и сделать из меня психа, так как спрятали в тюрьму, чтобы «колоть», - говорится в тексте заявления И.ЗВАРИЧА, переданном УНИАН.

Экс-судья отмечает, что никакие действия представителей власти не изменят его желания бороться «с неправдой и ложью этого политического режима».

«Где бы Вы меня не прятали: или в подвалах во время похищения, или в тюрьме во время так называемого расследования, или в психиатрической больнице, я до последних своих дней буду бороться с неправдой, с ложью, с сфабрикованным в отношении меня делом, с политическим режимом и его представителями, которые сфабриковали и продолжают фабриковать будущий «нюрнбергский» процесс над судьями и судебной системой», – говорится в обращении И.ЗВАРИЧА к генпрокурору.

Как сообщал УНИАН, в конце 2008 года Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении тогдашнего председателя Апелляционного административного суда Львова И.ЗВАРИЧА за взяточничество в особо крупных размерах.

Во время обысков по месту работы и проживания председателя суда и шести судей Львовского апелляционного админсуда сотрудник СБУ и Генпрокуратуры изъяли 1 млн. долларов США и 2 млн. грн.

4 сентября Апелляционный суд города Киева по представлению Генпрокуратуры продлил срок пребывания И.ЗВАРИЧА под стражей с 6 до 9 месяцев – до 10 декабря с.г.