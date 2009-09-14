«Серебряного льва» в Венеции получила картина украинского продюсера

Фильм «Женщины без мужчин», снятый при участии украинской компании SOTA Cinema Group получил «Серебряного льва» на Венецианском кинофестивале.

Картина иранского режиссера Ширин Нешат отснята при участии Украины, Германии, Франции и Австрии. Дебютная лента активной представительницы современного искусства госпожи Нешат посвящена социализации личности. Действие происходит в Иране в 50-ые годы. В стране - военный путч. Героини ленты - четыре женщины: домохозяйка, проститутка, соломенная вдова и молодая женщина.

Кроме «Женщин», главный приз фестиваля оспаривали 23 фильма: 6 американских, 4 итальянских, 4 французских и 2 картины из Китая.

«Золотого льва» завоевала лента «Ливан» израильского режиссера Самуеля Маоза. Приз за лучшую женскую роль получила петербуржская актриса Ксения Раппопорт, за участие в фильме «Двойной час» итальянского режиссера Джузеппе Капотонди.

«Телекритика»