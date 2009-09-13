Мошенники записали на пенсионера фирму с миллионными оборотами

Прокуратурой одного из районов г. Донецка возбуждено уголовное дело против должностных лиц налоговой инспекции, из-за незаконных действий которых госбюджет недополучил более 15 млн. грн.

Как сообщил УНИАН пресс-секретарь прокурора Донецкой области Павел ЗОРЯ, в отношении должностных лиц налоговой инспекции возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 364 («Злоупотребление властью или служебным положением») и ч.2 ст. 366 («Служебный подлог») Уголовного кодекса Украины. «По данному делу в настоящее время ведется досудебное следствие», - сказал пресс-секретарь.

Он отметил, что по результатам проверок, проведенных органами прокуратуры в сфере налогообложения в первом полугодии 2009 года, возбуждено 22 уголовных дела, из которых 8 – в отношении должностных лиц органов налоговой службы. Также внесено 122 представления и предписания, по результатам рассмотрения которых к ответственности привлечено более 100 должностных лиц.

В качестве иллюстрации злоупотреблений со стороны должностных лиц органов государственной налоговой службы П.ЗОРЯ привел случай, когда налоговые инспектора использовали такой «инструмент», как внесение в официальные документы недостоверной информации. Так, должностные лица государственной налоговой инспекции одного из городов Донецкой области сфальсифицировали акты проверок двух предприятий, в результате чего интересам государства был нанесен ущерб на сумму около 2 млн. грн. Причем в одном из случаев пенсионер, на которого мошенническим путем было зарегистрировано предприятие, даже не подозревал, что является директором предприятия с миллионными оборотами.