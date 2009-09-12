Двое подростков заживо сгорели в гараже

В Киевской области двое подростков 13 и 14 лет – из-за неосторожного обращения с огнем заживо сгорели в гараже.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД в Киевской области, трагедия произошла в селе Деремезна Киевской области.

Двоюродные братья хотели заправить свой мопед бензином, который они сливали из бака мотоцикла, принадлежавшего отцу 14-летнего Александра. Отец уже не раз замечал, что бак его старенького мотоцикла кто-то опустошает, а когда понял, что это сын и племянник – закрыл гараж на большой навесной замок. Однако это не остановило подростков. Ночью, когда все заснули, подростки выставили оконное стекло из окна гаража и проникли внутрь. Света там не было, поэтому дети, чтобы скорее выкачать бензин из бака, решили подсветить зажигалкой. Начался пожар.

То, что горит гараж, заметил сосед потерпевших. Пожарные прибыли быстро, однако спасти детей им не удалось.