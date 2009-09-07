СЭС ждет результатов анализов кефира, которым могли отравиться дети

В городе Геническ Херсонской области приостановлена работа молочного цеха, продукция которого поставлялась в детские сады Джанкоя (АР Крым).

Как сообщили УНИАН в санэпидстанции Генического района, образцы продукции предприятия направлены на изучение в центральную лабораторию СЭС в Киеве.

Согласно сообщению, результаты анализов будут получены через 2 дня. До этого момента в Генической СЭС не готовы заявлять о том, что причиной отравления детей в Джанкое стала продукция именного этого молочного цеха.

Молочный цех в Геническе является дочерним подразделением джанкойского сельхопредприятия «Изумрудный».

Как сообщал УНИАН, на протяжении 3-6 сентября с диагнозом «гастроэнтероколит» было госпитализировано 195 детей (2003-2008 г.р.) - воспитанников восьми дошкольных заведений Джанкоя.

Специалисты республиканской, городской СЭС и персонал больницы осуществляют комплекс регламентированных санитарно-гигиенических, противоэпидемических и лечебных мер.

Прокуратура возбудила уголовное дело по факту отравления детей.

6 сентября на пресс-конференции в Джанкое первый заместитель главного санитарного врача Украины Людмила МУХАРСКАЯ заявила, что причиной массового отравления воспитанников детсадов стал кефир, привезенный с молокозавода Геническа (Херсонская область).