Медведько говорит, что Пукач чувствует себя хорошо

Генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО заверяет, что бывший начальник Главного управления уголовного розыска Департамента внешнего наблюдения МВД Алексей ПУКАЧ чувствует себя хорошо, и это позволяет ему активно сотрудничать со следствием в расследовании дела об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам в Киеве.

«Нормальное самочувствие. Он нормально себя чувствует. Состояние здоровья его удовлетворительное, поэтому он активно сотрудничает с органами следствия», - сказал А.МЕДВЕДЬКО.

Он напомнил, что следователи при участии А.ПУКАЧА воспроизвели обстановку в Белоцерковском районе Киевской области, где были найдены останки костей черепа, который принадлежит Г.Гонгадзе, и сейчас «допрашиваем и воспроизводим».

На вопрос, проводились ли очные ставки между А.ПУКАЧЕМ и осужденными исполнителями убийства журналиста, А.МЕДВЕДЬКО сказал: «Я на это не могу ответить, это тайна следствия. Поэтому сейчас еще рано об этом говорить. Если будет необходимость, то мы проведем».

При этом А.МЕДВЕДЬКО заметил, что на данный момент следствие еще не установило заказчиков убийства. «Нет заказчиков, еще нет. Когда придет время, мы вам скажем», - заверил генпрокурор.