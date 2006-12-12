В Крыму - разбойное нападение на отделение ”Укрпочты”

В селе Казанки Бахчисарайского района Крыма была совершена попытка разбойного нападения на отделение "Укрпочты".

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в АРК, в помещение почтового отделения ворвались двое неизвестных в масках, в руках одного из нападавших был пневматический пистолет. Угрожая пистолетом, нападавшие связали находившуюся в помещении женщину-начальника и, завладев денежной суммой из кассы в 444 гривны, попытались покинуть почтовое отделение. "В это время к зданию подъехал автомобиль по перевозке почты и денежных средств. Водитель и сотрудник, сопровождавшие ценный груз, быстро сориентировались в ситуации и оказали вооруженный отпор нападавшим", - сообщает крымская милиция. В результате один из нападавших получил "сквозное одиночное подкожное ранение в боковой области туловища".

Инкассаторы выполняли требования должностной инструкции и тем самым предотвратили противоправные деяния со стороны грабителей. Оба нападавших были задержаны и переданы сотрудникам правоохранительных органов. В результате первичных оперативных мероприятий удалось выяснить личности задержанных - ими оказались житель Симферополя и Симферопольского района, оба 1985 года рождения.

В настоящий момент по данному факту проводятся следственные мероприятия с целью получения полной картины произошедшего.