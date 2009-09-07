Госкомстат сообщил о дефляции в августе

По данным Госкомстата, в августе в Украине отмечена дефляция в размере 0,2%.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве экономики Украины.

Справка УНИАН. В Украине в июле 2009 г. к июню 2009 г. отмечена дефляция 0,1%. Инфляция в Украине в июне составила 1,1%, с начала года – 8,6%. Инфляция в январе–июне 2009 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составила 17,6%, июнь к июню – 15%.

Инфляция в Украине по итогам 2008 года составила 22,3% (декабрь 2008 года к декабрю 2007 года).

По данным НБУ, рост базовой инфляции (изменение цен продовольственных товаров с высокой степенью обработки, непродовольственных товаров, за исключением топлива, а также услуг, цены на которые не регулируются административно) в июле т.г. составил 0,5% (с начала года – 10,7%), что является самым низким значением с мая 2007 года.