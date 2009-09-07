Мэр Калуша решил спасти город, объявив референдум

Городской председатель Калуша Ивано-Франковской области Игорь НАСАЛИК намерен провести референдум о признании города зоной экологического бедствия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом мэр сообщил в интервью на Ивано-Франковском телевидении.

По его словам, он сейчас «принял решение о том, что одновременно либо с президентскими выборами, либо с выборами городского председателя будет проходить референдум о признании Калуша зоной экологического бедствия». Речь идет о том, что в Калуше возможно образование воронок в почве, что приведет к разрушению зданий.

И.НАСАЛИК отметил, что город имеет карту вероятных воронок, которые могут образоваться на его территории, имеет программу предотвращения экологического бедствия. Но для этого нужны 3,5 млрд грн. По словам мэра, в местном бюджете таких средств нет, поэтому неоднократно власти обращались к руководителям государства с этой проблемой, но она не решается и до сих пор.

«Проблема экологии через год-два станет катастрофической в нашем городе», - прибавил он.

Справка УНИАН. Ивано-Франковский облсовет и облгосадминистрация неоднократно обращались в центральные органы власти с просьбой помочь решить техногенно-экологические проблемы в зоне деятельности калиевого завода, где на территориях отработанных шахт находится около 100 промышленных объектов, свыше 1 тысяча жилых домов, в которых живут почти 5 тыс. человек.