Монетизация ОВГЗ, выпущенных «Нафтогаза», еще не проводилась

Монетизация облигаций внутреннего государственного займа, выпущенных на 18,6 млрд. грн. для увеличения уставного фонда НАК «Нафтогаз Украины», на сегодняшний день не проводилась.

Об этом УНИАН заявил исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ.

«Заявления о том, что эмиссия (ОВГЗ) монетизирована, и это давит на рынок, это все, мягко говоря, неправда. Не монетизировано из 18,6 млрд. грн. ни копейки», - заявил И.УМАНСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 8 июля Кабинет министров решил увеличить уставный фонд НАК «Нафтогаз Украины» на 18,6 млрд. грн. за счет средств стабилизационного фонда, полученных от реализации облигаций внутреннего государственного займа.

Министерство финансов предложило Национальному банку Украины разработать график целевого использования этих средств, в том числе по расчетам за газ.