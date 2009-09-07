Как из грязелечебницы сделать ландшафтный заказник

Управление экологии Херсонской области инициирует создание ландшафтного заказника местного значения на базе Соляного озера в Голой Пристани.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления экологии Херсонской области, соответствующий пакет документов направлен на согласование в Министерство охраны окружающей природной среды.

В заказник планируется включить водный объект и прилегающую территорию ориентировочной площадью 120 га.

Справка УНИАН. Парк-памятник садово-паркового искусства местного значения «Парк санатория «Гопры» - Грязевое озеро общей площадью 18 га заложен в 1911 году. Природоохранные объекты расположены на левом берегу реки Конки. Парк расположен в естественном углублении на границе плавней и остатков фрагментов песчаной террасы долины Днепра в пределах Голой Пристани.

Грязевое озеро (Соляное озеро) считается ценным объектом в ландшафтном, зоологическом и ботаническом аспектах. На базе озера, которое входит в состав объектов природно-заповедного фонда с 1889 года работает грязелечебница, а с 1914 года - бальнеологический курорт, позже - санаторий «Гопры».

В настоящее время Соляное озеро находится в праве пользования госпредприятия «Санаторий «Гопры».

Санаторий контролируется Голопристанским городским советом (75%), однако фактическим владельцем комплекса является ЗАО «Укпрофздравница» (Киев), которое владеет 25% долей предприятия.