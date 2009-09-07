Прохожих облили кислотой на улице

На улице Гонконга в воскресенье прохожих облили кислотой, 9 человек получили химические ожоги, сообщает Associated Press.

По словам представителей полиции, нападавших было по меньшей мере двое. Один из них задержан неподалеку от места происшествия. По всей видимости, целью нападения была пара, с которой арестованный поссорился на глазах у местных торговцев незадолго до нападения. Остальные 7 пострадавших - случайные прохожие.

Полиция уже объявила, что этот инцидент никак не связан с тремя предыдущими нападениями, произошедшими в том же районе Гонконга. За последний год прохожих трижды обливали кислотой из окон высотных зданий на одной и той же улице в торговом районе Монгкок.

В общей сложности в результате трех предыдущих инцидентов пострадали примерно 100 человек. Самое крупное нападение было совершено в декабре 2008 года - тогда из окна выкинули две бутылки с кислотой, 46 человек получили ожоги.