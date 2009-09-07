Открылась третья в Украине муниципальная художественная галерея

В Сумах в рамках празднования Дня города 5 сентября торжественно открылась третья в Украине – после Одессы и Харькова – муниципальная художественная галерея.

Как передает корреспондент УНИАН, инициатором создания муниципальной галереи стал городской председатель Сум Геннадий МИНАЕВ.

По его словам, ее открытие стало подарком от городской власти к 354-й годовщине от дня основания Сум.

«Приятно отметить, что в городе начали появляться частные художественные галереи. И я благодарен предпринимателям, которые вкладывают свои средства в культурное развитие Сум. Впрочем, муниципальная галерея – это, прежде всего, возможность бесплатных презентаций работ художников и бесплатного осмотра», - сказал Г.МИНАЕВ.

Первая экспозиция, представленная в Сумской муниципальной галерее, достаточно символическая – это около 150 фоторабот жителей города.