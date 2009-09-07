В Ворохте пройдет фестиваль грибов
С утра - за грибами, потом - кухня, ярмарка, мода, музыка
В Прикарпатье 11-13 сентября впервые состоится фестиваль современной культуры бытия «Праздник грибов в Ворохте», посвященный 850-летию Ворохты Ивано-Франковской области.
Как сообщили УНИАН в Ворохтянском поселковом совете, гостей фестиваля ожидают полевые кухни, театр, ярмарка, спортивные развлечения, мастерские, палаточные городки, «космическая» сцена, кинотеатр.
Организаторы праздника обещают утренний поход за грибами с местными грибниками, а затем обед с блюдами, которые приготовят из собранных грибов.
Также состоится показ мод украинских дизайнеров, пройдут выступления ворохтянского трио «Петровичи» и групп «Росава», «The ВЙО», «Пропала Грамота», «Гуцул Калипсо» и других.
Для детей на фестивале будет работать специальная площадка.
В арт-галерее под открытым небом украинские художники и фотографы представят зрителям свои лучшие работы.