В Ворохте пройдет фестиваль грибов

В Прикарпатье 11-13 сентября впервые состоится фестиваль современной культуры бытия «Праздник грибов в Ворохте», посвященный 850-летию Ворохты Ивано-Франковской области.

Как сообщили УНИАН в Ворохтянском поселковом совете, гостей фестиваля ожидают полевые кухни, театр, ярмарка, спортивные развлечения, мастерские, палаточные городки, «космическая» сцена, кинотеатр.

Организаторы праздника обещают утренний поход за грибами с местными грибниками, а затем обед с блюдами, которые приготовят из собранных грибов.

Также состоится показ мод украинских дизайнеров, пройдут выступления ворохтянского трио «Петровичи» и групп «Росава», «The ВЙО», «Пропала Грамота», «Гуцул Калипсо» и других.

Для детей на фестивале будет работать специальная площадка.

В арт-галерее под открытым небом украинские художники и фотографы представят зрителям свои лучшие работы.