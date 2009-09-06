А зачем вообще кефир в детском саду?

После массового отравления воспитанников детских садов крымского Джанкоя кефиром, где был обнаружен возбудитель дизентерии, в Украине поднимут вопрос, нужен ли этот продукт в меню дошкольников.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня на пресс-конференции в Джанкое заместитель министра здравоохранения Украины Владимир ЮРЧЕНКО.

«Мы будем обсуждать вопрос, нужен ли вообще кефир в перечне продуктов для детей в детских садах», - отметил он.

По словам В.ЮРЧЕНКО, нужно не только расследовать происшествие в Джанкое и наказать виновных, но и не допустить повторения инцидента в будущем.

Как сообщал УНИАН, в Джанкое в результате отравления кефиром в больницу были доставлены 192 ребенка, из них 54 уже выписаны. Прокуратура возбудила уголовное дело по факту отравления детей.