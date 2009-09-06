Власти Кувейта верят в восстановление экономики США, и не будут продавать акции американских банков, передает Associated Press. Такая информация содержится в заявлении, опубликованном сегодня в местных СМИ. В заявлении, в частности, говорится, что Кувейт верит в то, что в результате деятельности правительств развитых государств экономический кризис "со временем пройдет".

В январе 2008 г., напоминает РосБизнесКонсалтинг, Кувейт инвестировал 3 млрд долл. в Citigroup и 2 млрд долл. в Merrill Lynch. С тех пор Bank of America приобрел Merrill Lynch, что сделало Кувейт одним из крупнейших вкладчиков этой банковской группы.