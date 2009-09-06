Торжественно отметили 65-ю годовщину боев дивизии "Галичина" под Бродами

Сегодня в Ивано-Франковске торжественно отметили 65-ю годовщину боев под Бродами.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в областной филармонии состоялись торжества и театрализованный концерт «Они воевали за независимую Украину», посвященные 65-й годовщине боев под Бродами дивизии «Галичина» во Львовской области.

На торжествах проанализированы условия создания украинской дивизии «Галичина» в 1943 году, в которую добровольно записалось свыше 80 тысяч украинцев. Говорили об уроках необходимости создания дивизии и о причинах поражения.

По словам ораторов, после поражения под Бродами от советских войск дивизионниками пополнялись ряды Украинской повстанческой армии.

Участники святочной академии почтили минутой молчания всех погибших, кто боролся за независимость Украины. А хор «Черемош» исполнил марш дивизии «Галичина». Затем с докладом об историческом пути дивизии выступил председатель Ивано-Франковской станицы бывших воинов Украинской дивизии украинской национальной армии «Галичина» Владимир МАЛКОШ.

По его словам, все осознано воевали против «советов» с целью завоевать независимость своему государству. Он выразил сожаление, что советская пропаганда создала образ врага и изменников-дивизионников.

«И эта несправедливость сохранилась и в независимой Украине, - добавил докладчик. – Ведь и до сих пор власть не смогла признать нас борцами за Украину».

В зале филармонии, кроме ветеранов дивизионников и их родственников, присутствовало много молодежи. Ивано-Франковский театр фольклора, народных праздников и зрелищ организовал для собравшихся театрализованное действо о дивизии «Галичина», исполнялись песни о дивизии и их героическом подвиге.