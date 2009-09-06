Налоговая раскрыла схему ухода от налогов на сахарном заводе

В Винницкой области налоговики разоблачили должностных лиц сахарного завода, которые не оплатили свыше 3 млн. грн. налогов.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила пресс-офицер управления налоговой милиции ГНА в Винницкой области Ольга ШИШКОВСКАЯ.

По ее сообщению, должностные лица завода заказали маркетинговое исследование у фирмы, зарегистрированной в Запорожской области. На счет фирмы предприятие перечислило свыше 7 млн. грн., включив эту сумму в свои валовые расходы. Однако вскоре оказалось, что фирма имеет все признаки фиктивности: существовала только на бумагах, офиса и штата работников не имела, а директором значилась 90-летняя недееспособная женщина.

По результатам проверки заводу доначислено неуплаченных налогов и штрафных санкций на сумму свыше 3 млн. грн.

Возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Следователи налоговой милиции устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.