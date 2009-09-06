Причиной массового отравления детей в Джанкое стал кефир

Причиной массового отравления воспитанников восьми из девяти детских садов крымского города Джанкой стал кефир, привезенный с молокозавода Геническа (Херсонская область).

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на пресс-конференции в Джанкое первый заместитель главного санитарного врача Украины Людмила МУХАРСКАЯ сообщила, что кефир был единственным продуктом, который перед употреблением детьми не проходил термическую обработку. В этой связи подозрения медиков изначально пали именно на него, добавила она.

«Теперь мы точно знаем, что кефир был инфицирован возбудителем дизентерии того же самого вида, который был выделен от больных (детей)», - подчеркнула Л.МУХАРСКАЯ. По ее данным, Генический молокозавод был закрыт в ночь с 3 на 4 сентября – то есть, после начала поступления детей в больницы Джанкоя.

В настоящее время на заводе работают специалисты, которые выясняют, каким образом возбудитель инфекции мог попасть в продукт.

Как сообщил заместитель министра здравоохранения Украины Владимир ЮРЧЕНКО, этот завод работает около десяти лет, а продукцию в детсады Джанкоя он поставляет, так как выиграл тендер.

Л.МУХАРСКАЯ отметила, что кефир с молокозавода поступал не только в Джанкой, но и в другие города Крыма и Херсонской области. Вместе с тем, сказала она, партии были небольшими, в настоящее время в других регионах вспышек заболеваний не зафиксировано.

Специалисты также сообщили, что Генический молокозавод – это небольшое предприятие.

Как сообщал УНИАН, первый отравившийся ребенок поступил в больницу Джанкоя утром 1 сентября. Прокуратура возбудила уголовное дело по факту отравления детей. В Джанкое работала правительственная комиссия, выяснявшая причины происшествия.

По данным на сегодняшний день, в больнице Джанкоя на лечении находятся 138 детей, еще 54 ребенка выписаны. Таким образом, в целом в больницу поступили 192 ребенка. Сегодня после обеда планируется выписать еще около 60 детей. Выписываемые дети будут продолжать лечение дома под наблюдением врачей. Кроме того, родителей снабжают всей необходимой информацией по уходу за ребенком, а также рассказывают о том, какой диеты должен придерживаться дошкольник.

Медики также сообщили, что состояние детей, остающихся в больнице, в основном оценивается как легкой степени тяжести.