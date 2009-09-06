В Джанкое остаются в больнице 138 детей

На протяжении 5 сентября в инфекционное отделение Джанкойской центральной районной больницы с пищевым отравлением были дополнительно госпитализированы 29 детей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, всего на протяжении 3-5 сентября с диагнозом «гастроэнтероколит» были госпитализированы 192 детей (2003-2008 гг. рождения), воспитанники 8 дошкольных учреждений города.

По состоянию на 8.00 воскресенья на лечении остаются 138 малышей (выписаны из медучреждения – 54). Трое детей находятся в состоянии средней степени тяжести, 135 – легкой степени тяжести.

Специалисты республиканской, городской СЭС и персонал больницы осуществляют комплекс регламентированных санитарно-гигиенических, противоэпидемических и лечебных мероприятий.

В Джанкой с целью проверки сложившейся санитарно-эпидемической ситуации, локализации, стабилизации и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации работает Правительственная комиссия во главе с министром здравоохранения Василием КНЯЗЕВИЧЕМ.