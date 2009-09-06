Триста прокуроров завтра ждут Ющенко и Литвина

В Киеве с 6 по 10 сентября проводится 14-я ежегодная конференция и общее собрание Международной ассоциации прокуроров.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины, соответствующее решение было принято в 2007 году руководством Международной ассоциации прокуроров.

Тема нынешнего мероприятия – “Успешная прокурорская деятельность; методы и способы достижения”.

Планируется, что в нынешнем международном мероприятии примут участие свыше 300 прокуроров разного уровня из многих стран мира.

Ожидается, что участие в церемонии открытия конференции, которая запланирована на 7 сентября, примут Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН и генеральный прокурор Александр МЕДВЕДЬКО.

Работа международного форума будет построена в формате пленарных и рабочих заседаний, во время которых с докладами выступит больше 33 прокуроров.

Основными темами для обсуждения определены: достижение успеха в деятельности прокурора и критерии его оценки, усовершенствование системы органов прокуратуры – залог эффективного расследования уголовных дел, замена лишения свободы другими принудительными мерами, ювенальна юстиция и пр.

Кроме того, одно из заседаний конференции соберет участников по региональному принципу, во время которого руководители ведомств будут иметь возможность обсудить проблемные вопросы в сфере криминальной юстиции в определенном регионе.