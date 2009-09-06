G20 начнет вводить санкции против "налоговых гаваней"

Министры финансов стран G20 на встрече в Лондоне договорились, что санкции против "налоговых гаваней" будут вводиться с марта 2010 г., передает Associated Press. До этого времени странам и территориям, предоставляющим налоговые убежища для иностранных вкладчиков, предлагается добровольно подчиниться новым требованиям налоговой прозрачности, которые были согласованы на саммите лидеров "двадцатки" 2 апреля с.г.

В 2000 г. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) начала на основе утвержденных ею критериев составлять списки "налоговых гаваней". В настоящее время, однако, "черный список" ОЭСР пуст, напоминает РосБизнесКонсалтинг, поскольку формально все страны, известные льготным налоговым режимом, согласились присоединиться к международному стандарту. В 2009 г. на такие уступки, в частности, пошли Австрия, Андорра, Лихтенштейн, Монако и Швейцария.