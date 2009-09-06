У Тимошенко обещают утвердить проект бюджета 12 сентября

Кабинет министров Украины планирует утвердить макропоказатели Государственного бюджета на 2010 год 9 сентября и утвердить полную редакцию документа 12 сентября.

Об этом УНИАН сообщил исполняющий обязанности министра финансов Игорь УМАНСКИЙ.

«Основные показатели утвердим 9-го и проект бюджета 12-го сентября» - заявил он и при этом подчеркнул, что правительство планирует передать проект бюджета в Верховную Раду до 15 сентября, как и предусмотрено законодательством.

Как сообщал УНИАН, правительство рассчитывает бюджет на 2010 год с учетом новой редакции Бюджетного кодекса.

Планируется, что доходная часть Госбюджета, по сравнению с 2009 годом, будет увеличена на сумму, эквивалентную 2% ВВП, расходная часть – на сумму, эквивалентную 3,5% ВВП.

Кроме того, размер дефицита Госбюджета на 2010 год планируется на уровне 3,98% ВВП.

Размер Стабилизационного фонда в 2010 году запланирован на уровне 23,5 млрд. грн.