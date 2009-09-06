«Наша Украина» будет крепкой политической силой в Донбассе

Донецкую областную организацию политической партии «Наша Украина» возглавил Антон КЛИМЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, решение об этом приняла состоявшаяся в Донецке отчетно-выборная конференция организации.

На должность главы областной парторганизации были выдвинуты четыре человека, но трое из них сняли свои кандидатуры с голосования. За оставшегося кандидата А. КЛИМЕНКО проголосовало подавляющее число делегатов конференции: свои голоса «за» отдали 118 человек, «против» было 6 голосов и 3 человека «воздержались».

В своем коротком выступлении после итогов голосования новоизбранный лидер заверил однопартийцев, что он постарается «не ударить в грязь лицом».

«Сегодня состоялась значительное событие для меня и, я надеюсь, для организации. Еще раз хочу сказать, кто бы, что не говорил, мы были сильными, мы были другими. Мы будем еще сильнее, еще крепче», - сказал глава организации.

Он подчеркнул, что с сегодняшнего дня «мы начинаем строить ту настоящую команду, в которой будут защищать друг друга, и сегодня мы начинаем движение областной организации, которая будет по настоящему крепкой политической силой в Донбассе».

А. КЛИМЕНКО заверил, что в нынешней деятельности областной организации «Наша Украина» будут учтены все прошлые ошибки: «Сегодня мы мудрее, чем были год, два, три тому назад. Из своих просчетов мы обязательно сделаем выводы». Но, он заключил, что «в основе нашей деятельности должно быть наше прошлое и наши победы».