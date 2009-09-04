Азаров, Добкин и Кузьмук участвуют в создании Антифашистского форума

Сегодня в Харькове завершилась Международная научно-практическая конференция «Вторая мировая война: уроки и ее значение для Украины», которая объявила о создании Антифашистского форума Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, по информации официального сайта Харьковского областного совета, сопредседателями Антифашистского форума избраны народный депутат Украины Дмитрий ШЕНЦЕВ и председатель Луганского облсовета Валерий ГОЛЕНКО.

Участники конференции выступили с острой критикой курса руководства страны “на героизацию пособников фашизма, которые действовали на территории Украины в годы Второй мировой войны, и осудили стремление к фальсификации событий Великой Отечественной войны, роли украинского народа в борьбе с фашизмом, ревизию последствий войны для Украины”. В выступлениях прозвучала обеспокоенность возрождением в обществе экстремистских форм национализма и неофашизма, распространением идей преимущества одной нации над другими, расизма и ксенофобии, говорится в сообщении.

В выступлении на конференции председатель Харьковского облсовета Сергей ЧЕРНОВ отметил символичность того, что конференция проходит в Харькове – крупнейшем по численности населения городе Советского Союза, который оказался в зоне немецкой оккупации, и который входит в число наиболее разрушенных городов Европы в результате Второй мировой войны.

С.ЧЕРНОВ считает, что сегодня существуют попытки «отмежевания истории Украины в годы Великой Отечественной войны от истории СССР», и это, отметил он, «является неприемлемым». «Это была общая трагедия и общая победа советского народа. Именно благодаря мужеству и героизму всех советских людей Европа была спасена от фашизма», - сказал председатель облсовета.

По итогам обсуждения участники конференции приняли Декларацию о создании Антифашистского форума Украины, в которой сказано: «Мы против попыток превратить Украину в нацистский заповедник. И будем пресекать любые попытки возведения в ранг государственной политики идей фашизма. Мы призываем всех людей доброй воли, которые любят Украину, разделяют наши взгляды, присоединяться к Антифашистскому форуму Украины».

В конференции, сообщает сайт облсовета, приняли участие Харьковский городской голова Михаил ДОБКИН, народные депутаты Украины Николай АЗАРОВ, Александр КУЗЬМУК, гости из различных регионов Украины, России, Израиля, представители духовенства, научные работники и представители общественности.