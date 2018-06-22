Как быть с Тарасюком? Разъясняет экс-председатель Конституционного суда

Иван Тимченко, бывший председатель Конституционного суда комментирует ситуацию с отставкой Бориса Тарасюка и разъясняет соответствующие статьи Конституции.

В пункте 12 статьи 85 Конституции Украины говорится о том, что Верховная Рада по предоставлению Президента назначает министра обороны и министра иностранных дел, а также освобождает их от должности. Но нужно исходить с того, что увольнение этих должностных лиц может происходить по разным основаниям.

Первое основание: когда премьер-министр или другой член Кабинета Министров подает заявление об отставке. Тогда Верховная Рада должна принять решение об увольнении в связи с выходом в отставку. Соответственно, в отставку уходит весь состав Кабмина. Но к кому в таком случае должен обращаться премьер, если он уходит по собственному желанию? К тому, кто вносил представление на его назначение, то есть к Президенту.

Второе основание: завершился срок полномочий правительства. В этом случае Верховная Рада может освободить всех членов Кабмина – уже без какого-либо представления.

Третье основание: принята резолюция о недоверии правительству.

Четвертое основание: министр увольняется по собственному желанию. Если это министр иностранных дел или обороны, то он должен написать заявление Президенту, дальше Президент вносит в ВР представление. А если увольняется другой член правительства, то он пишет заявление премьеру, тот вносит представление на рассмотрение ВР.

Верховная Рада по регламенту имеет право поднять вопрос об освобождении министра обороны или министра иностранных дел от должности. Но только поднять вопрос, а не уволить! Скажем, Рада считает, что министр обороны работает плохо. Вопрос выносится на заседание ВР, рассматривается, депутаты принимают соответствующее постановление, после чего просят Президента внести представление об освобождении. А Президент, напомню, еще и главнокомандующий Вооруженными Силами. То есть, если Рада пытается самовольно уволить главу оборонного ведомства, то фактически вторгается в сферу полномочий главнокомандующего Вооруженными Силами.

Такой же статус и у министра иностранных дел, поскольку внешнеполитической деятельностью руководит Президент, а правительство лишь обеспечивает ее.

Также, если премьер-министр считает, что любой из правительственных чиновников, скажем, плохо работает, и хочет, чтобы он был уволен, то он вносит представление в ВР об увольнении от должности (это касается всех министров, кроме министра обороны и министра иностранных дел). Если это “президентский” министр (кандидатура которого внесена Президентом), премьер обращается к Президенту, объясняет ему ситуацию. Мол, предлагаю внести представление об освобождении его от должности за неудовлетворительную работу. Премьер не может вносить представления на этих двух министров. Так же Президент не вправе делать представления об освобождении министра, внесенного премьером. Президент как гарант Конституции и законов может обратиться к премьеру, чтобы тот внес представление..

Общий конституционный принцип таков: тот, кто вносит представление о назначении, вносит представление и об освобождении. Как судья могу сказать: эта статья Конституции (85) требует логического и системного толкования.

А что с отставкой министра внутренних дел?

Верховная Рада может инициировать вопрос отставки министра внутренних дел, но по представлению премьер-министра. В этом случае она должна принять соответствующее постановление и обратиться к главе правительства: дескать, министр работает неудовлетворительно, просим дать представление об освобождении.

Каким образом Тарасюк может обжаловать решение парламента об увольнении в суде?

В соответствии с 55-й статьей Конституции Украины, каждому гражданину гарантируется право обжалования в суде действия, бездеятельности или решений государственных органов и должностных лиц. Исключения нет ни для ВР, ни для Президента. Тарасюк воспользовался этим правом, и райсуд суд принял решение в его пользу. И это решение должно выполняться безоговорочно – ВР должна отменить решение об увольнении министра.

В данном случае даже не нужен указ Президента. А неисполнением судебных решений депутаты демонстрируют свое отношение к гражданам. Таков уровень сознания наших депутатов и чиновников.

А что делают депутаты? Они говорят: этот вопрос должен рассматривать Конституционный суд. Ничего подобного! КС не судебная инстанция, где обжалуются решения. Туда нельзя подать жалобу, а можно только обратиться в установленном порядке – и не любому гражданину. Это должно сделать уполномоченный ВР по правам человека, или Президент, или не менее 45 народных депутатов.

После решения суда Тарасюка должны были пропустить на заседание Кабмина. Но министр Кабинета министров Толстоухов заявил, что не принимает во внимание это решение – пусть, мол, Тарасюка заменит заместитель министра, временно исполняющий его обязанности. Но первый заместитель не может быть членом Кабинета министров. Если бы и пришел первый зам Тарасюка, он бы имел на заседании лишь право совещательного голоса. Следовательно, действия Толстоухова могли быть обжалованные в административном суде.

Записал Дмитрий Стаховский