26 отдыхавших за границей российских детей заразились «свиным гриппом»

За последнюю неделю августа грипп H1N1 был подтвержден у 26 детей, вернувшихся в Россию из зарубежных поездок. Информацию о выявленных случаях инфекции сообщил в четверг Главный санитарный врач РФ Геннадий ОНИЩЕНКО, передает Лента.ру.

По его данным, в течение последней недели августа 2009 года из-за рубежа вернулся 7531 российский ребенок. У 68 из них были обнаружены симптомы ОРВИ. Диагноз нового гриппа подтвердился более чем у половины из 50 госпитализированных детей.

Г.ОНИЩЕНКО сообщил, что наибольшее число заболевших зафиксировано во Владимирской области, где вирусом гриппа H1N1 заразились десять маленьких россиян. Кроме того, пять случаев инфекции зафиксировано у детей в Нижегородской области, три - в Орловской и два - в Тюменской областях.

Главный санврач РФ добавил, что меры санитарного мониторинга случаев гриппа H1N1, проводимые сотрудниками Роспотребнадзора, помогли не допустить больных детей в учебные заведения. Таким образом, по мнению Г.ОНИЩЕНКО, специалисты эпидемиологической службы предотвратили закрытие двух десятков российских школ.

Глава Роспотребнадзора отметил, что с началом учебного года число выездов детей за рубеж значительно сократилось. Однако сотрудники службы по-прежнему рекомендуют детским группам отказаться от зарубежных поездок на время каникул.

По информации Роспотребнадзора со ссылкой на данные региональных бюро Всемирной организации здравоохранения, ко 2 сентября в мире зафиксировано 269 тыс. 285 случаев заражения гриппом H1N1. 3049 заболевших скончались.

Кроме того, как сообщает РИА Новости, в Екатеринбурге 425 детей не смогли пойти в школы из-за гриппа H1N1. По словам начальника отдела надзора за условиями воспитания и обучения областного управления Роспотребнадзора Натальи МОИСЕЕВОЙ, дети, вернувшиеся из стран с неблагополучной эпидемической обстановкой по новой инфекции, были помещены в карантин.