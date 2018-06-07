Я постоянно езжу на метро, сказал Черновецкий, садясь в Роллс-Ройс

«Квартплату будем уменьшать, увеличивать не будем… Я многое могу забыть, 1551 позвоните, и я все учту»… Столичный мер открыл городскую электричку...

После затяжного отпуска, Черновецкий снова начал бурную трудовую деятельность. На прошлой неделе одаривал золотом добросовестных плательщиков коммунальных услуг, а сегодня вышел в народ – стал первым пассажиром городской электрички Троещина – Киев-Петровка, которую киевляне ждали два года.

Автобусная остановка массива “Радужный” увешана плакатами о запуске первой городской электрички Троещина – Киев-Петровка. Тут информация о схемах движения специальных автобусных маршрутов №№59, 60, 61, которые будут подвозить людей к станции “Троещина”. Больше десятка камер и десятки журналистов выстроились в ожидании мэра Леонида Черновецкого. Неподалеку заинтересовано наблюдают за происходящим две старушки, жительницы микрорайона.

– Еще вчера этих кустов не было, – рассказывает Валентина Григорьевна, указывая на небольшую березовую рощицу за остановкой, среди которой заметно выделяются свежепосаженные кустики. – Подсадили специально к приезду мэра.

– Микрорайону нужна такая электричка? – спрашиваю у них.

– Наверное, да, хоть немного разгрузит… Тут такой наплыв машин, трасса…

– Вы пришли посмотреть на Черновецкого?

– Я живу в соседнем доме. Смотрю и думаю, Господи, сколько людей! Что случилось? А потом говорят, что мэр будет. Вот бы меня к нему допустили! Я бы ему все сказала…

– А что бы вы ему сказали?

– Вместо того чтобы жене сумочку за тысячи покупать, вы дайте нам, пенсионерам. Разве можно прожить сейчас за 700 гривен? У меня пенсия была 132 рубля в советское время, так я ездила отдыхать, куда хотела. А теперь? Коммунальные услуги повышает. Он вообще “с приветом”. Говорит: “Бабушки мои, я вас люблю, но платите”.

– А вы его любите?

– Очень, – язвительно отвечает Валентина Григорьевна. – Так его любим… Они живут при коммунизме уже давно – ни за что не платят…

Появляется Черновецкий в сопровождении своего заместителя Дениса Басса и директора КП «Киевпастранс» Николая Ламбуцкого. Ламбуцкий рассказывает мэру о новых автобусных маршрутах, которые будут курсировать через станцию “Троещина”. Потом с короткой речью выступает Черновецкий.

– Я буду обращаться к киевлянами, которые будут пользоваться городской электричкой. Надеюсь, что она им понравится. Для меня это очень важно… Когда проектировались новые районы в Киеве, никто из предыдущих властей не думал о том, как жители новых районов, а это практически мегаполисы, будут добираться на работу и обратно домой. Мы в администрации поставили много перед собой, в том числе и транспортных, амбициозных задач. Решить их было очень важно. Но многие из них в этом году не будут реализованы, поскольку из бюджета Киева изъяли 7,5 миллиарда гривен – это половина столичного бюджета 2008 года… Сегодня мы предлагаем жителям Радужного массива и Троещины за 7 минут добраться до Правого берега на электричке. А в будущем связать воедино еще и Дарницу, Борщаговку Караваевы Дачи, Протасов Яр, Выдубичи. Практически решить транспортные проблемы соединения Правого и Левого берега для миллионов киевлян, живущих далеко от метро.

Черновецкому вручают билет номер один. Кстати, пассажиры, которые будут покупать билет на городскую электричку при условии подъезда к станции на коммунальном автобусе, смогут купить единый билет на электричку и автобус за 2 гривни. Стоимость отдельного билета только на электричку – 1,7 гривен.

Под вспышки фотокамер Черновецкий располагается в автобусе. Напротив садится Басс. Однопартийница мэра Алла Шлапак напоминает, что надо бы закомпостировать мэрский билетик. И тут же сама пробивает его. Всю дорогу Черновецкий молчит, внимательно слушая рассказы Басса о светлом будущем транспортной системы Киева.

Подъезжаем к станции. Тут мэра уже ждут вышколенные киевляне. Столичный градоначальник снова кратко выступает, еще раз акцентируя внимание на значимости городской электрички.

– У меня есть хорошие слова в адрес тех, у кого есть здесь дачи, – добавляет Черновецкий. – Я понимаю, мы создали проблему с тем, что построили дорогу. Понимаю озабоченность людей – сложнее до озера добираться. Но главное, что десятки тысяч и сотен людей, киевлян, миллионов, будут быстро, с хорошим настроением добираться на работу и с работы домой. Но все, что касается дачников, я буду учитывать в своей работе. «1551» – и все ваши проблемы будут рассмотрены.

– Поселите своих детей на эту загазированную площадку, – слышится громкий выкрик из толпы.

На звук голоса сразу бросается несколько милиционеров и пытаются узнать “зачинщицу беспорядка”. На женщину тут же обрушиваются бурные речи сторонников мэра. Черновецкий спускается к народу. Перед подходом к бабушкам еле слышно спрашивает Басса:

– Это наши активисты?

Заместитель одобрительно кивает.

Первые ряды толпы, словно в экстазе, скандируют мэру “спасибо” и “любим”, пытаясь поздороваться за руку или хотя бы дотронуться “к телу”.

– Как дела? – обращается мэр к одной из присутствующих бабушек.

– Плохо, – неожиданно слышится в ответ.

– Почему плохо? – интересуется Леонид Михайлович.

– Пенсия маленькая, квартплата растет, цены растут…

– Квартплату будем уменьшать, увеличивать не будем, – заверяет мэр и быстро проходит дальше.

– Леонид Михайлович, спасибо за такую работу. Это ваш подарок нам, жителям этого микрорайона, – радостно кричит другая бабушка. Ей вторят десятки одобрительных возгласов.

– Насыпи сделали возле станции, а лестниц нет, люди карабкаются по дорожкам! – слышна из толпы критика нового проекта.

– Сделаем лестницы, сделаем, – снова поспешно отвечает мэр и проходит дальше.

– Мы вас любим! Здоровья вам крепкого! Держитесь! – наперебой выкрикивали из толпы голоса «наших активистов» и сливались в один гул.

– Сделайте слив с этой дороги, – просит еще одна женщина.

– Я многое могу забыть. «1551» позвоните, и я все учту, – обещает мэр и направляется к электричке.

Вслед ему звучит вопрос: "Почему так грязно в городе?", - но остается без ответа.

Черновецкий перерезает красную ленточку и заходит в вагон.

– На электричке, честно говоря, давно не ездил. На метро езжу постоянно, – делится он с прессой.

Мэр задумчиво смотрит в окно и, проезжая дачные участки, тихонько констатирует:

– Да, цены на земельные участки повысились…

Петровский железнодорожный мостовой переезд электричка одолевает за 6 минут. Поездкой мэр доволен.

– Класс! Я переполнен эмоциями. Это второй мост, который мы благодаря Юго-Западной железной дороге открыли фактически бесплатно. За две минуты мы переехали с Левого на Правый берег – невероятно! Электричка идет 80 км в час. Быстрее, чем метро.

На станции “Киев-Петровка” как всегда многолюдно. Это уже не активисты Блока Черновецкого. Поэтому мэр пытается поскорее миновать толпу и скрыться в родном «Роллс-Ройсе», который тут же его поджидает. Но бойкая продавщица останавливает мэра.

– Леонид Михайлович, приходите за книжками! – обращается она к мэру. – Литвин был, Кинах ходит, Луценко ходит, а вы – нет.

– Да, я не был на книжном рынке, – признает Черновецкий. – Сейчас с открытием этой станции у вас бизнес пойдет “во”, – обещает он, поднимая вверх большой палец.

И скрывается в роскошном салоне «Роллс-Ройса», так и не воспользовавшись метро, на которым “постоянно ездит”…

Анна Ященко

Фото УНИАН