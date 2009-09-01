В украинской армии введут новое звание

Через несколько лет в украинской армии может появиться новое звание – главный сержант вида вооруженных сил. Об этом корреспонденту ИА "МОСТ-Харьков" сообщил и.о. командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Рауф НУРУЛЛИН.

"Это будет новая должность. Такой человек будет знать практически все вопросы, которые касаются сержантского старшинского состава. Поэтому главный сержант вида вооруженных сил может быть советником руководителя соответствующего уровня - например, командующего сухопутных войск Украины", - сказал Р.НУРУЛЛИН.

По словам Р.НУРУЛЛИНА, сейчас в Министерстве обороны Украины идет работа по изменению устава и, возможно, новое звание появится через три-четыре года.