Из Украины в Грузию депортировали «вора в законе»

Сотрудники Сумского городского управления милиции депортировали в Грузию 67-летнего криминального авторитета ГИВИ и его 30-летнего подельника, задержанных 19 августа в Сумах.

Об этом УНИАН сообщил начальник сектора по связям с общественностью Сумского городского управления Главного управления МВД Украины в Сумской области Владимир КУЗЬМЕНКО.

«Они выдворены по решению окружного административного суда Сумской области», - сказал В.КУЗЬМЕНКО.

По его словам, двух граждан Грузии 31 августа в 6.00 погрузили в спецмашину и под конвоем отправили в Борисполь, где около 13.00 самолетом они улетели в Грузию.

Еще двое граждан Грузии, причастные к совершению карманных краж и грабежа в Сумах, находятся под стражей. В отношении их возбуждено уголовное дело.

Как сообщал УНИАН, четверых граждан Грузии, подозреваемых в совершении преступлений, сотрудники милиции задержали в Сумах 19 августа.

По словам первого заместителя начальника Сумского городского управления милиции Вадима ЛЕОНТЬЕВА, они прибыли в Украину около двух месяцев назад и на протяжении июня-июля совершили в Сумах несколько карманных краж и ограбление девушки.

«Мы предполагаем, что, проживая некоторое время в Сумах, подозреваемые осуществляли криминальные рейды и в другие города - Киев, Харьков. Во время обыска у задержанных обнаружены кошельки, сумки, мобильные телефоны, цифровая фотокамера, в которой остались фото владельца и виды Киева», - сообщил В.ЛЕОНТЬЕВ.

Он отметил, что 67-летний ГИВИ, 42 года проведший в местах лишения свободы и известный как «вор в законе» еще со времен СССР, прибыл в Украину для координации грузинских криминальных течений, специализирующихся на карманных кражах и кражах из автомобилей.