Полтаве дали свет

Энергообеспечение Полтавы полностью восстановлено.

Как сообщил УНИАН представитель пресс-службы ОАО «Полтаваоблэнерго», перерыв в энергоснабжении областного центра произошел в 14:55 из-за попадания молнии и вызванного этим разрыва грозозащитного троса. Энергетикам удалось наладить резервное питание уже в 15:06. Последние потребители в части центра города были отключены до 16:45. Сейчас энергообеспечения полностью восстановлено.

Как уточнили УНИАН в пресс-службе Минтопэнерго, сегодня из-за непогоды произошло повреждение грозозащитного троса на двухфазной воздушной линии 110 кВ Полтава-Шпортовка и Полтава-Турбозавод, принадлежащие ОАО «Полтаваоблэнерго». В результате в Полтаве и в Полтавской области оказались отключенными потребителями с общей нагрузкой 33 мВт.

Силами персонала НЭК «Укрэнерго» проведены оперативные мероприятия на ПС «Полтава» 330 кВ, после чего обесточенные регионы получили питание по резервным линиям уже через 16 минут с момента возникновения аварийной ситуации в сетях ОАО «Полтаваоблэнерго».

Для возобновления надежного энергоснабжения энергопоставляющая компания в кратчайшие сроки произвела ремонт воздушных линий, которые были выведены из строя.

Как сообщал УНИАН, сегодня во время грозы были временно выведены из строя две линии электропередач, питающихся от магистральной подстанции напряжением 330 кВ. Из-за этого без электроснабжения оставалась половина Полтавы.