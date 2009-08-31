Харьковский бизнесмен получил 3 года за «сэкономленный» миллион

Вступил приговор Киевского районного суда города Харькова по уголовному делу, которое было возбуждено по материалам СБУ в отношении одного из руководителей местного частного предприятия, не уплатившего в государственный бюджет почти 1 млн. грн.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-центре Управления СБУ в Харьковской области, сотрудники УСБУ установили, что заместитель директора одной из харьковских фирм вносил ложные данные в документы налоговой отчетности, в результате чего существенно занижалась база налогообложения предприятия.

Приговором суда этот гражданин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность, повлекшая тяжелые последствия) и приговорен к 3 годам лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в структурах субъектов ведения хозяйства сроком на 2 года.

Учитывая то, что во время следствия и судебного разбирательства обвиняемый искренне раскаялся и активно способствовал раскрытию преступления, а также то, что он полностью возместил причиненный им имущественный ущерб, суд освободил его от отбывания наказания с испытательным сроком 1 год, сообщили в пресс-центре.