Мэр Одессы критикует правительство за обострение ситуации с теплоснабжением

Одесский городской председатель Эдуард ГУРВИЦ назвал большой ошибкой попытку отдельных чиновников в правительственных кабинетах перенести ответственность за нынешнее состояние дел с теплоснабжением на руководителей городов.

Так мэр прокомментировал ситуацию, связанную с 2-суточным прекращением теплоснабжения крупного городского жилмассива Таирова.

«Из пяти украинских городов-миллионников Одесса имеет наименьшие долги населения за потребленный газ», – напомнил мэр журналистам. - Причем заявленный ОАО «Одессагаз» долг относится к ноябрю, за который только наступило время рассчитываться».

«Я уже не говорю о том, - подчеркнул Э.ГУРВИЦ, - что многим семьям непросто платить по счетам, поскольку стоимость газа сильно возросла. В этих условиях невозможно требовать от жителей городов плату за еще не полученные услуги. Это неправильная позиция, которая будет только усугублять проблему».

Мэр выразил надежду, что в дальнейшем правительство предпримет шаги для установления контроля над ситуацией с обеспечением теплоснабжения в стране. Со своей стороны, заверил Э.ГУРВИЦ, «органы местного самоуправления в Одессе и в дальнейшем будут делать все возможное для поддержки городской громады».

Городской председатель напомнил, что «в минувшем полугодии из городского бюджета выплачено более 67 миллионов гривен для покрытия разницы в тарифах». Но «это ненормально, когда поставщики газа требуют деньги вперед», – подытожил Э.ГУРВИЦ.

Как сообщал УНИАН, из-за снижения давления газа в магистральном трубопроводе 6 декабря местные системы газоснабжения стали автоматически отключаться. ОАО «Одессагаз» остановил подачу энергоносителя в котельные «Южная-1» и «Южная-2», которые обслуживают Юго-Западный жилмассив города. 8 декабря подача тепла и воды в дома жилмассива Таирова возобновлена.