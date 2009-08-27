Литвин: в стране 700 школ бездетные

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН обеспокоен проблемой закрытия сельских школ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН заявил сегодня в Житомире на областной конференции педагогов.

«Меня тревожит проблема закрытия школ в Украине, ведь сейчас в стране 700 школ бездетные», - сказал он.

Политик напомнил, что в эти выходные принимал участие в международном празднике культуры и искусств «Лесині джерела» у себя на родине в Новограде-Волынском, где ему земляки пожаловались на закрытие сельской школы. «Община села сделала все, чтобы сохранить школу, а ее сейчас закрывают», - сказал он и отметил необходимость оптимизации сети сельских школ в Украине.

«Абсолютно очевидно, что мир будет прирастать исключительно знаниями. Душа человека обязана работать, если она не работает, то возникает много проблем», - сказал В.ЛИТВИН.