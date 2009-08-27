СНБО поручил Тимошенко заняться ураном

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) поручил Кабинету министров в месячный срок разработать проект межправительственного соглашения с Российской Федерацией по развитию сотрудничества в сфере разведки, добычи и переработки урана для полного покрытия в среднесрочной перспективе потребностей Украины в урановом сырье.

Об этом сказано в решении СНБО от 5 июня т.г., введенном в действие Указом Президента Украины Виктора Ющенко от 27 августа №681, которое обнародовано на сайте Президента.

Согласно документу, СНБО обязало правительство при заключении контрактов на поставку ядерного топлива избегать условий, которые бы ограничивали возможности Украины в диверсификации источников поставок данного энергоресурса и приводили к монополизации закупки отдельных услуг ядерно-топливного цикла.

СНБО также поручило Кабмину до конца текущего года отработать вопрос создания в Украине на конкурсной основе предприятия по фабрикации ядерного топлива.

Справка УНИАН. В настоящее время потребность украинских АЭС в концентрате урана составляет 2480 тонн и удовлетворяется на 32%.

В 2008 году ВостГОК (Желтые Воды, Днепропетровская обл.) произвел 830 тонн закиси-окиси урана.

Согласно Кадастру промышленных урановых месторождений, всего в Украине выявлено 53 участка залегания урановых руд с разной степенью разведки и оценки. На четырех участках месторождения отработаны, на трех – отрабатываются, на одном – Новоконстантиновском месторождении – ведется строительство горно-перерабатывающего комплекса.

Отрабатываемые остаточные эксплуатационные запасы сосредоточены на Ватутинском, Мичуринском и Центральном (восточная зона) месторождениях.

По горно-геологическим и горнотехническим условиям месторождения на 35 участках возможна отработка подземным способом, на 13 – по технологии выщелачивания. Наиболее перспективными для отработки являются месторождения с подземным способом разработки – Северинское, Докучаевское и Центральное (западная зона), а также 5 месторождений для отработки по технологии выщелачивания.