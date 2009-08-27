Тимошенко: Украина вовремя подготовится к Евро-2012

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что на сегодняшний день не должно быть никаких сомнений в том, что Украина будет вовремя готова к проведению Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила на брифинге в Харькове, подчеркнув, что сегодня лично ознакомилась с тем, как в Харькове ведется строительство аэропорта и стадиона к чемпионату.

«Тем, кто сомневается в том, что Украина будет подготовлена к Евро-2012, я предлагаю приехать в Харьков, в Донецк, в Киев, посмотреть, какими темпами строится НСК «Олимпийский». И даже Львов, который позже всех начал готовиться, сегодня уже имеет серьезные результаты по строительству и терминала, и стадиона», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер отметила, что на примере Харькова можно сделать вывод, что над подготовкой к Евро-2012 в Украине работает сильная команда, и Украина будет готова к проведению чемпионата «даже раньше, чем мы это себе запланировали».

«Нет ни одного города, ни в Польше, ни в Украине, который бы так динамично готовился к Евро-2012. Прекрасный стадион… По крайней мере, то, что я объехала в Польше, даже близко такого нет», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.