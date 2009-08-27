Профсоюз авиастроителей позитивно оценил планы Тимошенко

Профсоюз авиастроителей позитивно оценивает планы правительства о разработке 10-летней программы поддержки отрасли.

Об этом в комментарии журналистам заявил председатель профсоюза авиастроителей Украины Ярема ЖУГАЕВИЧ.

Он отметил, что авиастроителей радует, что в довольно сложные времена кризиса правительство уделяет большое внимание развитию этой отрасли и результатом является то, что в текущем году прирост производства продукции отрасли составил 48%.

«Производство в нашей отрасли в прошлые годы сокращалось, а в этом году благодаря поддержке правительства и личному вниманию премьер-министра произошла стабилизация», - сказал Я.ЖУГАЕВИЧ.

Кроме этого, он отметил, что в этом году численность работников отрасли перестала сокращаться и начала постепенно увеличиваться. «Это лучший показатель работы отрасли, если люди не увольняются. Но сейчас число сотрудников увеличивается, правда, не на очень намного, всего на 200 человек по сравнению с 62 тысячами работающих. В сегодняшний условиях это достаточно важно», - сказал Я.ЖУГАЕВИЧ, подчеркнув, что увеличение сотрудников, работающих в отрасли, уже можно назвать тенденцией, поскольку в дальнейшем отрасль будет развиваться благодаря поддержке правительства.