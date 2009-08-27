Нацбанк предупредил об угрозах для гривни

Значительный уровень бюджетного дефицита является риском для стабильности курса национальной валюты.

Об этом говорится в монетарном обзоре Национального банка Украины за второй квартал, обнародованном на сайте ведомства.

"Формирование значительного объема бюджетного дефицита в условиях ограниченности реальных источников его покрытия является одним из существенных рисков для макроэкономической стабильности, реализация которых может отразиться и на стабильности денежной единицы", - сказано в сообщении.

НБУ напоминает, что в первом полугодии 2009 года дефицит сводного бюджета сформировался на уровне 13,264 млрд. грн.

В Нацбанке считают, что на динамику бюджетных показателей негативно повлияла неблагоприятная ситуация в экономике: сокращение базы налогообложения (из-за ухудшения прибыльности предприятий), падение реальных денежных доходов населения и, соответственно, сокращение внутреннего спроса привело к уменьшению доходной части сводного бюджета в январе-июне 2009 года на 4% по сравнению с соответствующим показателем прошлого года.

В сообщении Нацбанка также указывается, что во втором квартале правительство для финансирования внутренних расходов бюджета активно использовало средства со своих валютных счетов путем конвертации их в гривню, общий объем которых за указанный период составил около 1,3 млрд. долл.

Также отмечается, что Нацбанк в первом полугодии 2009 года осуществил операции по выкупу государственных облигаций на 20,2 млрд. грн.

Как сообщал УНИАН, государственный бюджет Украины за январь-июль сведен с дефицитом 15,352 млрд. грн., в том числе дефицит общего фонда составил 17,877 млрд. грн. Дефицит госбюджета за июль 2009 года увеличился почти на 44%, или почти на 5 млрд. грн.