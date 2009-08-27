Доллар и евро на межбанке достигли максимума

Сегодня на межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,4885/8,5425, к 12:00 цены выросли – 8,5260/8,5515. К закрытию торгов ценовые уровни достигли следующих значений - 8,5355/8,5625 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 16:00 Нацбанк вышел на рынок с продажей долларов по курсу 8,0000.

Рублевый рынок открылся котировками - 0,2680/0,2700, к 12:00 цены поднялись - 0,2695/0,2707. К закрытию цены достигли уровня 0,2696/0,2712.

В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,6625 (+0,1725).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в достаточно узком диапазоне 1,4220/1,4280.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 12,1075/12,1630, к 12:00 цены ушли вверх – 12,1325/12,1670. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли максимума – 12,1660/12,2025.