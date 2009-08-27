У Нафтогаза два пути: отдать долги, или объявлять дефолт?

Правительству Украины, скорее всего, придется выплатить еврооблигации "Нафтогаза" вовремя. Часть инвесторов, вложивших деньги в облигации украинской национальной компании, не хотят реструктуризировать долг "Нафтогаза", как того ранее хотел Минфин, пишет ДЕЛО.

Группа держателей еврооблигаций НАК "Нафтогаз Украины" на сумму около $100 млн или 20% от общего объема выпуска выступает против возможной реструктуризации долга по ним, сообщил партнер консалтинговой фирмы Aequi-Libria (Люксембург) Карл Филипп Томас.

Он добавил, что инициативная группа намерена получить поддержку держателей облигаций 25% выпуска, чтобы обеспечить право вето на решение о реструктуризации.

По его словам, в таком случае у НАК останется два варианта: либо выплатить $500 млн по облигациям в установленный срок – 30 сентября, либо фактически объявлять дефолт и готовиться к судебным спорам.

Томас добавил, что уже существует успешный опыт судебных споров с "Нафтогазом" в Лондонском суде. По его словам, речь идет о судебном споре украинской газовой монополии с компанией Monégasque de Réassurances s.a.m. (Monde Re) о выплате $88,3 млн, в котором истцом затем выступила компания Gater Assets Limited и в котором в качестве обеспечительной меры использовались принадлежащие "Нафтогазу" права на 7% акций JKX Oil & Gas.

В пресс-центре "Нафтогаза" пока не стали комментировать данную информацию.

Издание напоминает, что постановлением Кабмина №764 от 22 июля 2009 года Минфину и НАК "Нафтогаз Украины" поручено принять меры по реструктуризации задолженности госхолдинга по внешним займам и уменьшению стоимости обслуживания предоставленных ему кредитов путем рефинансирования.

И.о.министра финансов Игорь Уманский сообщил, что Украина сформирует переговорную позицию по реструктуризации внешнего долга "Нафтогаза" до 24 августа, однако она пока не озвучена.

По его словам, у компании еще есть некоторое время, чтобы подать предложение о реструктуризации внешнего долга, не нарушая оговоренных для этого сроков. Он также допустил, что переговоры будут вестись не только с держателями еврооблигаций на $500 млн, срок погашения которых наступает 30 сентября, но и с другими внешними кредиторами, в частности с Deutsche Bank.

Речь может идти о долгах "Нафтогаза" Depha Bank на сумму $220 млн, CSI - на $550 млн и Deutsche Bank – на $395,2 млн, срок погашения которых приходится на 2009-2012 гг. С учетом еврооблигаций и процентов общая сумма выплат по ним составляет около $1,78 млрд, в том числе в этом году - около $650 млн, в следующем - около $570 млн.