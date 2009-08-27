Арестован скандальный полковник СБУ

В среду в помещении Генпрокуратуры был задержан находившийся несколько лет в розыске скандальный экс-полковник СБУ Валентин Крыжановский. Из своих источников «Сегодня» узнала, что «брали» Крыжановского его бывшие коллеги, сотрудники СБУ. Правда, по наводке из ГПУ, где неожиданно объявился беглец. Именно ГПУ и расследует дело экс-полковника, которого обвиняют в использовании поддельных документов с целью продажи конфискованных циркония и гафния.

Валентин Крыжановский служил в СБУ помощником начальника Главка «К» (коррупция), откуда был уволен в ноябре 2004 года. Через год он дал пресс-конференцию, где обвинил тогдашнего главу СБУ Игоря Дрижчаного в незаконной продаже за рубеж 8 тонн гафния (в чем, собственно, обвиняют самого Крыжановского) и других грехах. Сразу после этого на него якобы покушались (стреляли), Крыжановский отправился в госпиталь, откуда и исчез. Объявился он в России, по просьбе Украины его задержали в Твери, но экстрадиции не получилось: как сообщила ГПУ, Крыжановскому, по его просьбе, предоставили российское гражданство. И вот он оказался в Украине, причем, по неофициальным сведениям, направлялся в кабинет к замгенпрокурора по следствию Виталию Щеткину (но тот — на больничном). Что хотел — сдаться нашим властям или о чем-то поторговаться, пока неизвестно.