Кабмин согласен на изъятие всех носителей секретной информации

Правительство приняло разработанный Министерством юстиции проект Закона Украины "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Украины относительно выемки материальных носителей секретной информации".

Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, сказал министр юстиции Украины Николай ОНИЩУК, который представлял законопроект правительства.

По словам Н.ОНИЩУКА, разработанный Минюстом по собственной инициативе законопроект направлен на приведение части третьей статьи 178 и части второй статьи 179 Уголовно-процессуального кодекса в соответствие с положениями статей 1 и 15 Закона "О государственной тайне" и распространении действия указанных норм Кодекса на все материальные носители секретной информации.

На сегодняшний день по мотивированным постановлениям суда осуществляется выемка только документов, представляющих государственную тайну.

Вместе с тем, согласно положениям Закона "О государственной тайне", государственную тайну могут содержать и другие материальные носители секретной информации, в частности, материальные объекты, в которых сведения, представляющие государственную тайну, отображены в виде текстов, знаков, символов, образов, сигналов, технических решений, процессов и тому подобное, например, секретные изделия.

Министр юстиции также отметил, что проектом предлагается ввести специальный режим выемки для любых материальных носителей секретной информации, а не только секретных документов, как сегодня предусмотрено УПК. Так, предлагаемыми изменениями предусматривается, что выемка любых материальных носителей секретной информации, а не только документов, представляющих государственную тайну, будет проводиться исключительно по мотивированному постановлению судьи и в порядке, согласованном с руководителем соответствующего учреждения.

Принятие предложенного законопроекта не нуждается в дополнительных расходах из Государственного бюджета Украины, а изменения в Уголовно-процессуальный кодекс будут способствовать совершенствованию процедуры выемки материальных носителей секретной информации.