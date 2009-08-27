Цену на газ для населения повышать нельзя

Повышение цены на газ для населения с 1 сентября может не произойти, поскольку этот вопрос не согласован с профсоюзами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам заявил министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН.

«Нельзя поднять цену без согласования с профсоюзами. На сегодня такого согласования нет», - отметил Ю.ПРОДАН.

При этом он подчеркнул, что профсоюзы на сегодняшний день не поддерживают повышение цены на газ для населения.

Как сообщал УНИАН, 25 августа премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что в 2009 году цена на газ для населения повышаться не будет.

Вместе с этим, в Национальной комиссии регулирования электроэнергетики (НКРЭ) 26 августа подтвердили факт существования постановления о повышении цены на газ для населения с 1 сентября 2009 года, однако не смогли уточнить исходных данных документов и параметров повышения.

Напомним, что повышение цены на газ для населения с 1 сентября было согласовано Украиной с Международным валютным фондом и соответствующий пункт был внесен в откорректированную в июле программу сотрудничества Украины и МВФ (Меморандум).