Еврейская энциклопедия появилась в Интернете

Электронная версия "Российской еврейской энциклопедии" стала доступна в Сети.

Приветствуя посетителей, редакция издания выражает надежду, что "интерактивный доступ позволит как рядовым читателям, так и специалистам в различных областях оперативно получать интересующие их сведения".

Сейчас, продолжает издатель, идет постоянное обновление и пополнение сайта новыми материалами, учитываются результаты последних научных исследований и публикаций, выкладываются историко-архивные данные и фотодокументы, отрабатываются интерактивные механизмы и средства навигации.

Открывая сайт для свободного доступа, редакция надеется с помощью посетителей "уточнить основные направления развития сайта и апробировать способы представления контента".