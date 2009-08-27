Цена офисов в Киеве снизилась больше, чем вдвое

В Киеве арендные ставки на офисные площади с июня 2008 года по июнь 2009 года снизились во всех классах более чем на 55% в долларовом эквиваленте.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании Colliers International (Украина).

Согласно сообщению, за указанный период базовые арендные ставки на офисные помещения класса А снизились в среднем на 58% – с 70-85 до 25-35 долл./кв. м в месяц, на помещения класса В – на 65%, с 55-65 до 18-23 долл./кв. м в месяц, на помещения класса С – на 55%, с 25-30 до 10-15 долл./кв. м в месяц.

В компании отметили, что, вопреки ожиданиям, обозначившаяся в первом квартале 2009 года тенденция к фиксации арендных ставок в национальной валюте не приобрела доминирующего характера, распространившись преимущественно на класс С, тогда как в классах А и В продолжают преобладать договоры аренды, деноминированные в долларах США или евро.

По мнению специалистов компании, к падению арендных ставок привел стремительный рост вакантности офисных площадей. При этом доля незанятых офисных площадей в первом квартале 2009 года выросла до 20-21%, однако во втором квартале рост вакантности фактически прекратился, свидетельствуя об определенной стабилизации деловой активности.