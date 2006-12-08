Черновецкому срочно нужны 75 миллионов

На погашение задолженности Киева за газ выделено более 90 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня в интервью журналистам первый заместитель председателя горгосадминистрации Анатолий ГОЛУБЧЕНКО, комментируя решение Киевсовета о внесении изменений в бюджет Киева на текущий год.

“Вчера проголосовали изменения в бюджет на 2006 г. До 15 числа мы проплатим 94 млн. грн. В 76 млн. грн. еще следует учесть неосвоенные в этом году 32 млн. с ноября месяца, которые нужно было только перенаправить. Таким образом, у нас 92 млн. 600 тыс. будет использовано в декабре месяце”, - сказал он.

В то же время А.ГОЛУБЧЕНКО отметил, что и этих средств мало. “Мы будем еще изыскивать миллионов 75, чтобы месяц закрыть”, - сообщил он.

“Вопросы декабря и января очень сложные. Пока я не составил себе в голове как из этого выходить. На следующей неделе я все эти вопросы рассмотрю и сделаю план, баланс”, - добавил А.ГОЛУБЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, в документе решения Киевсовета, которое было вчера проголосовано депутатами, «О внесении изменений в решение Киевсовета от 27.12.2005 №621/3082 «О бюджете города Киева на 2006 год» предусматривается выделить 76 млн. 345,7 тыс. грн. на погашение задолженности города за потребленный газ. Указанная сумма средств выделяется Главному управлению топлива, энергетики и энергосбережения как дотация на покрытие расходов АК «Киевэнерго» и АК «Дарницкая ТЭЦ», которые возникли в связи с несоответствием фактической стоимости тепловой энергии с действующими тарифами.

Из 76 млн. грн. 35 млн. – это средства, которые предусматривались и не были использованы в этом году на установление в больницах Киева резервных источников энергообеспечения; 14 млн. 912,9 тыс. грн. – разница между суммами выделенных и использованных субвенций из городского бюджета районным на погашение задолженности коммунальных жилищно-эксплуатационных организаций за услуги центрального отопления и горячего водоснабжения; 26 млн. 432,8 тыс. грн. – средства перевыполнения общего фонда городского бюджета за І полугодие и 9 месяцев текущего года.